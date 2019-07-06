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Yüzme havuzunun çatısı değişecek!

Uzun bir süredir kapalı olan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun akıbeti belli oldu. Havuzun çatısının değişeceği belirtilirken, bununla ilgili devam eden ihale sürecinin ardından çatı değişim çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp havuzun yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

Yüzme havuzunun çatısı değişecek!

Uzun bir süredir kapalı olan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun akıbeti belli oldu. Havuzun çatısının değişeceği belirtilirken, bununla ilgili devam eden ihale sürecinin ardından çatı değişim çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp havuzun yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:38
Yüzme havuzunun çatısı değişecek!

Konuyla ilgili olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“İlimizde hizmet veren Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü teknik personelince yerinde yapılan inceleme sonucu, çatı testinin ve bakım onarımının yapılmasına karar verilmiştir.

Hitit Üniversitesi’nce yapılan çatı test raporu sonucuna göre ise çatının tehlike arz etmesi nedeniyle çatı değişimi kesinleştikten sonra hemen sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce çatı proje ihalesi yapılmıştır. Daha sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce hazırlanan yaklaşık maliyet keşfi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilmiş, Bakanlığımızdan ihale için ödenek talep edilmiştir.

Gerekli ödeneğin temin edilmesi sonucu yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yaklaşık maliyet ve proje çalışmaları tamamlanarak İl Müdürlüğümüzce ihale süreci başlatılmıştır.

En kısa süre içerisinde tamirat, bakım ve onarım işleri tamamlanarak Olimpik Yüzme Havuzumuz halkımızın hizmetine tekrar açılacaktır.”

(Rıfat KARA)

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