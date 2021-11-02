Yüzme havuzları hızla yükseliyor

Çorum Belediyesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile yapımına bir süre önce başlanan Gülabibey ve Ulukavak yüzme havuzlarının inşaatlarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Gülabibey ve Ulukavak yüzme havuzlarının fiziki görüntüsü hızla yükseliyor. Başkan Aşkın, yarı olimpik olarak inşa edilecek yüzme havuzlarının hizmete açılmasıyla yaz demeden-kış demeden hizmet vereceğini söyledi. Aşgın, “Kaba inşaatının önemli ölçüde bittiği yarı olimpik yüzme havuzlarında, kısa süre içerisinde yan duvarlar kapanıp, üst kapama yapılacak.

Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Yüzme bilmeyen gencimiz kalmayacak. Spora ve sporcuya desteklerimiz her zaman devam edecek” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

