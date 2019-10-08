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Yusuf Eryücel de Balkan Şampiyonu

Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nda gençler kategorisinde Himmet Sandıklı ve Mustafa Tayyip Küçük’ün şampiyon, Bilal Akbıyık’ın ise ikinci olmasından sonra Çorumlu güreşçilerden Yusuf Eryücel de yıldızlar serbest stil 51 kiloda altın madalya kazandı.

Yusuf Eryücel de Balkan Şampiyonu

Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nda gençler kategorisinde Himmet Sandıklı ve Mustafa Tayyip Küçük’ün şampiyon, Bilal Akbıyık’ın ise ikinci olmasından sonra Çorumlu güreşçilerden Yusuf Eryücel de yıldızlar serbest stil 51 kiloda altın madalya kazandı.

08 Ekim 2019 Salı 00:20
Yusuf Eryücel de Balkan Şampiyonu

Bulgaristan’ın Panagyurıshte kentinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Yusuf Eryücel kilosunda birinci oldu.

Gençler kategorisinde serbest stil 125 kiloda Mustafa Tayip Küçük’ün şampiyon, 70 kiloda Bilal Akbıyık’ın ikinci, grekoromen stilde ise Himmet Sandıklı’nın 55 kiloda şampiyon olmasından sonra yıldızlar kategorisinde Çorum Gençlikspor’dan Yusuf Eryücel de kürsüye çıktı.

Yıldızlar serbest stil 51 kiloda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Yusuf Eryücel tüm rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu oldu.

TÜRKİYE FIRTINASI

Öte yandan, Balkan Şampiyonası’nda, gençlerde olduğu gibi U15 ve yıldızlarda da Türkiye fırtınası esti. Türkiye, toplamda 54 madalya kazanırken, U15’ler ve yıldızlar hem serbest hem grekoromende şampiyon oldu. Bayanlar ise üçüncü oldu.

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