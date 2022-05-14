Yunus Coşkun Türkiye şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası, Antalya’da düzenlendi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Yunus Coşkun, yine derece yapıp kürsüye çıkmayı başardı.

Lara ilçesinde yapılan şampiyonaya, 29’u kadın, 183’ü erkek, toplamda 212 sporcu katıldı. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı şampiyonada, 70 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yunus Coşkun, finalde Fatih Önalan’ı yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Müsabakaları, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, Karakucaktan Sorumlu Asbaşkan Murat Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, milli takım antrenörleri ve çok sayıda güreş sever izledi.

Yunus Coşkun, geçen yıl da, Mudanya’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında, üçüncü olmuş ve milli takıma seçilmiş, ardından da Romanya’da yapılan Dünya Şampiyonasında, ülkemize bronz madalya kazandırmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

