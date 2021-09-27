Yunus Coşkun Dünya üçüncüsü

Milli güreşçi Yunus Coşkun’dan bir başarı daha… Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Yunus Coşkun, Romanya’da düzenlenen Büyükler Dünya Seri Plaj Güreşi Finallerinde üçüncü oldu.

70 kiloda ülkemizi temsil eden Yunus Coşkun, madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

AŞGIN KUTLADI

Öte yandan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dünya üçüncüsü Yunus Coşkun’un telefonla görüntülü arayarak elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

(Hüseyin AŞKIN)

