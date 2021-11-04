Yarınki Bodrumspor maıç öncesinde takımın havasının gayet iyi olduğunu ifade eden Sönmez, “Haftalardır yükselen bir grafiğimiz var. Özellikle geçtiğimiz hafta Etimesgut Belediyespor maçında aldığımız galibiyet çok iyi oldu. Bu galibiyeti değerli ve önemli kılmak için şampiyonluk yolundaki rakibimiz Bodrumspor’u da yenmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımız çok iyi şekilde devam ediyor. Takımımızdaki hava gayet iyi. Bu iyi durumlar maçlardaki performansımıza da etki ediyor. Bu kritik maçtan kesinlikle 3 puan almalıyız. Bunun için de sahada ne gerekiyorsa takım olarak yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Sezonun ilk haftalarında adaptasyon sorunu yaşadıklarını da kaydeden deneyimli futbolcu, “Sezon başında takım olarak iyi değildik. Bunun da başlıca nedenlerinden biri, kampa Aykan Atik hocamızla başlayıp daha sonra Ahmet Hoca’nın gelmesi lige adaptasyon konusunda sıkıntı yaşamamız” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yolunda en büyük itici güçlerinin taraftar olduğunu da kaydeden Halil İbrahim Sönmez, “

Takımımızda, son haftalarda sakatların da dönmesi ile birlikte hem oyuncu bazında, hem de takım bazında performanslar artmaya başladı. Ben de bu takımın bir parçası olarak, yükselen performansım ile takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum.

Bizim şampiyonluk yolundaki en büyük şanslarımızdan biri, kuşkusuz taraftarımızdır. Taraftarımız sezon başından itibaren bizi destekliyor. Onların desteği ile daha iyi sonuçlar almaya başladık. Bodrumspor maçının ardından Vanspor ile içeride oynayacağımız karşılaşmada da taraftarımızı bekliyoruz. Desteklerini devam ettirmelerini istiyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)

