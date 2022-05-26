Yönetim, taraftarlarla buluştu

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın, Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, Asbaşkan Yılmaz Özkul, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Genel Sekreter Akın Parmaksız, Halkla İlişkiler Sorumlusu Savaş Özdemir, Reklam ve Satış Sorumlusu Hasan Serdar Yılmaz, Taraftar Sorumlusu Halis Öksüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayit Barandak, önceki gün akşam Kırmızı- Şimşekler Çayevi’ne giderek taraftarlarla bir araya geldiler.

Yeni yol haritası üzerinde taraftarlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Oğuzhan Yalçın, taraftarın her zaman takım için itici bir güç olduğunu ifade etti. Taraftarın daha önceki sezonlarda olduğu gibi, yeni sezonda da takımın en büyük destekçisi olacağını ifade eden Başkan Yalçın, “Bizleri bu yolda yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Şehrin önde gelen isimlerinin de vereceği destek sonrası oluşturacağımız bütçe ile güzel işlere imza atacağız. Yeter ki, sizler yanımızda olun” şeklinde konuştu.

Kırmızı-Şimşekler taraftar grubu liderlerinden Hüseyin Nalcı ise, yeni yönetime başarı dileklerini iletirken, taraftar olarak yeni sezonda da üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarını belirtti.

(Rıfat KARA)

