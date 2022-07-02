Oğuzhan Yalçın başkanlığında oluşan yeni Çorum FK yönetimi bütçe arayışını sürdürürken, taraftarın en çok merak ettiği soruya cevap niteliğinde bir paylaşım Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan’dan geldi. “Yeni sezonda takımın hedefi ne olacak” sorusuna cevap arayan Kırmızı-Siyahlı taraftarlar önceki gün Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan’ın kendisine ait sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrası derin bir nefes aldı. Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, TFF 2.Lig’de grupların belli olmasının ardından yaptığı paylaşımda “Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah” cümlelerini kullandı. Bu gelişme sonrası Kırmızı-Siyah renklere gönül veren taraftarlar Ercan’ın bu paylaşımını Çorum FK’nın yeni sezonda da şampiyonluğa oynayacağı yönünde yorumladı.

(Rıfat KARA)

