“Yolumuz uzun, işimiz kolay değil ama mücadelemiz sonuna kadar sürecek”
Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, 5-1 kazanılan Turgutluspor maçından sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir olunca, biz olunca neler yapabileceklerini gösteren teknik ekibimizi ve futbolcularımızı tebrik ederim. Yolumuz uzun, işimiz kolay değil ama mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Yanımızda olan taraftarımıza ayrıca teşekkür ederim. Tebrikler takım” ifadelerini kullandı.
Çorum FK, 23.hafta maçında konuk ettiği Manisa temsilcisi Turgutluspor’u, Mehmet Akyüz (2), Halil İbrahim Sönmez (2) ve Muhsin Yıldırım’ın golleriyle 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırıp ikinci yarının ilk galibiyetini alırken, Sportif Direktör Yakup Ateş, kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Günün anısına, maçtan sonra soyunma odasında çekilen takım fotoğrafını paylaşan Sportif Direktör Yakup Ateş, sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtirken, kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti.
Yakup Ateş’in, maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Çok şükür. Bir olunca ‘biz’ olunca neler yapabileceklerini gösteren teknik ekibimizi ve futbolcularımızı tebrik ederim.
Yolumuz uzun, işimiz kolay değil ama mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Yanımızda olan taraftarımıza ayrıca teşekkür ederim. Tebrikler takım.”
(Hüseyin AŞKIN)
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|21
|36
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|21
|36
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|20
|36
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|33
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|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
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|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
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|26
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|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
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|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
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|21
|22
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|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
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|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
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|21
|34
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|22
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|22
|24
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|22
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|20
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|22
|18
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|17
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