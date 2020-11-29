Yine olmadı: 2-2

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 12.hafta maçında Anagold 24 Erzincanspor’u konuk eden Çorum Futbol Kulübü, yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda 2-1 öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Galibiyeti son dakikalarda yediği golle kaçıran Çorum FK’nın maç başına 2 puan kaybıyla oynaması ilerisi için endişe vermeye başladı.

Maç öncesinde iki takımda da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların yanı sıra sakat ve cezalı oyuncular vardı. İki takım da ideal kadrolarında değişikliğe gitmek zorunda kalırken, virüs nedeniyle ligde 3 maçı ertelenen, kupada ise hükmen yenilen Çorum FK, henüz 2.dakikada Niyazi Batuhan’ın golüyle 1-0 geriye düştü.

İlk yarıyı yenik durumda kapatan Çorum FK, ikinci yarıya iyi başladı ve 52.dakikada Cengiz’le beraberliği sağladı. 59’da Muhammed Fettahoğlu Çorum FK’yı 2-1 öne geçirirken, kırmızı-siyahlılar ilerleyen dakikalarda farkı artıracak goller için önemli fırsatlardan yararlanamadılar.

Son bölümlerde beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran Erzincanspor, 88’de Muhammed Samed’in golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma 2-2 bitti.

Bu sonucun ardından son 3 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Çorum FK puanını 8’e yükseltirken, maç başına aldığı puan ortalaması 1,0 kaybettiği puan ortalaması ise 2,0 olarak gerçekleşti.

Çorum FK, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen kaptan Umut Kaya’nın yokluğunu fazlasıyla hissetti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 2 (GOL): Ani gelişen Erzincanspor atağında, Mustafa Ethem’in pasına hareketlenen Niyazi Batuhan ceza yayının sağından içeri girdi, yerden vuruşunda top kaleci Onur’un kolunun altından geçip filelerle buluştu: 0-1.

DAKİKA 12: Çorum FK savunmasında Nafican’ın hatası sonucu topla buluşan Niyazi Batuhan yine sağdan ceza sahasına girdi, golde olduğu gibi yerden vuruşunda kaleci Onur bu kez gole izin vermedi.

DAKİKA 18: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Cengiz ortaladı, arka direkte Sinan’ın kafayla indirdiği topa ceza yayının içinde çok uygun durumda olmasına rağmen Onur Kolay vuramadı.

DAKİKA 45+1: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Ertuğrul’un kullandığı köşe vuruşunda, Yılmaz Can kale alanı ile penaltı noktası arasından uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşla topu üstten auta gönderdi.

DAKİKA 52 (GOL): Çorum FK beraberlik golünü buldu. Orta sahadan Onur Kolay, savunmanın arkasına koşu yapan Cengiz’in koşu yoluna mükemmel bir pas attı. Cepheden ceza sahasına giren Cengiz, karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı: 1-1.

DAKİKA 59 (GOL): Çorum FK’nın ikinci golü geldi. Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşundan gelen topu Sinan indirdi, kale alanının sol çaprazından Muhammed Fettahoğlu sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

DAKİKA 66: Çorum FK atağı ani gelişti. Sağdan çizgiye inen Yılmaz Can’ın kale alanına çıkarttığı topu kaleci Murat çeldi, Ertuğrul önünde bulduğu topu tamamladı, kaleciyi geçen topu Uğur çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 84: Çorum FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale alanı içerisinde önünde bulan Hakan uygun durumda vuruşunu yaptı, üstten aut.

DAKİKA 88 (GOL): Erzincanspor beraberliği sağladı. Sağdan kazanılan taç ataşında ceza sahasına gönderilen topu savunma uzaklaştırmak isterken ceza yayının içerisinden Muhammed Samet gelişine çok sert vurdu: 2-2.

(Spor Servisi)