Yılmaz Can Taşkıran transferi rafa kalktı

2015-16 sezonunun devre arasında geldiği Çorum Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla taraftarın gönlünde taht kuran ve Çorum’dan ayrıldıktan sonraki süreçte sadece Tarsus İdmanyurdu’nun formasını giyen Yılmaz Can, yeni sezon için Çorum Futbol Kulübü’nün transfer listesinde yer alıyordu. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yapılan ilk görüşmede 6 Ağustos’a kadar süre istemişti. Verilen süre dolduğunda menajerinin ikinci kez süre istemesi üzerine Başkan Fatih Özcan transferden vazgeçtiklerini kendilerine iletti.

Çorum Futbol Kulübü’nün büyük bir camia olma yolunda ilerlediğini ve bu doğrultuda hiçbir zaman ikinci tercih olmayacağını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Yılmaz Can defterini kapatmış bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)