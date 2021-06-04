Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 2-3 Haziran tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Yıldız milli takım seçmeleri adı altında gerçekleşen şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkeklerde 5, kızlarda ise 2 sporcu ile mücadele etti. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Uğurcan Dursun erkeklerde Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atarken, kızlarda da Ezel Arslan ikinci olarak Çorum’un gururu oldu. Çorum Belediyesi GSK’nin diğer sporcularından İsmail Eren Alıcı sekizinci, Arda Kekillioğlı onuncu, Abdullah Gürbüz onyedinci ve Muhammet Fatih Candan ise yirmibeşinci oldu. Kızlarda ise Ezel Arslan’ın yanı sıra Mina Şevval Cingöz turnuvayı ondördüncü olarak tamamladı.

Bu sonuçların ardından Çorum Belediyesi GSK sporcularından Uğurcan Dursun ile Ezel Arslan yıldız milli takım kadrosuna dahil edildiler.

(Spor Servisi)

