Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Uğurcan Dursun, Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda bir ikincilik, iki de üçüncülük derecesi elde etti.

Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen Yıldızlar Masa Tenisi Balkan Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada ayyıldızlı forma ile ülkemizi temsil eden Uğurcan Dursun, çift erkekler kategorisinde, partneri Mustafa Nebhan’la birlikte finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde kaybeden Dursun ve Nebhan, Balkan ikinciliğini elde edip Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdılar.

Uğurcan Dursun, tek erkekler kategorisinde ise üçüncülüğü elde edip bronz madalya aldı. Takımlar müsabakalarında da Uğurcan Dursun’lu Türk Milli Takımı üçüncü oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Balkan Şampiyonası’nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Uğurcan Dursun’u, “En çok madalya alan sporcumuz Uğurcan Dursun’u ve milli takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadeleriyle kutladı.

(Spor Servisi)

