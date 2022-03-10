Yıldız raketler kürsüye ambargo koydu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ferdi müsabakaları Kırşehir’de yapıldı. Kırşehir Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 21 ilden 500’e yakın sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Çorum’u ise daha önce olduğu gibi yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Spor İhtisas Kulüp sporcuları temsil etti. Tek erkekler ve tek kadınlar kategorisinde şampiyonluk ipini Çorumlu raketler göğüsledi. Tek erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Arda Kekillioğlu, tek kadınlarda ise Spor İhtisas Kulübü’nden Büşra Demir Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca çift kızlar kategorisinde de Spor İhtisas Kulübü’nden Asude Tuba Şimşek, Kayserili partneri Ayşe İzel Bilgiç ile Türkiye şampiyonu oldu.

Tek erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Görkem Öçal Türkiye ikincisi olurken, aynı kategoride mücadele eden bir diğer Çorum Belediyesi’nin sporcusu Muhammet Fatih Candan da Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Çift erkekler kategorisinde ise Görkem Öçal ile Arda Kekillioğlu Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktılar.

Tek kadınlarda Spor İhtisas Kulübü’nün başarılı sporcusu Asude Tuba Şimşek Türkiye ikincisi, kardeşi Aybüke Banu Şimşek ise Türkiye dördüncüsü oldu. Aybüke Banu Şimşek çift kadınlar kategorisinde de takım arkadaşı Büşra Demir ile birlikte yine ikinci olmayı başardılar.

Son olarak gerçekleşen karma müsabakalarında da yine Çorumlu raketler zirvede yer aldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Arda Kekillioğlu ile Spor İhtisas Kulübü’nden Büşra Demir bu kategoride şampiyonluğa ulaşırken, yine Çorum Belediyesi’nden Muhammet Fatih Candan ile Spor İhtisas Kulübü’nden Aybüke Banu Şimşek Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıkan isimler oldu. Asude Tuba Şimşek ise İstanbullu partneri Muhammed Ali Atakul ile birlikte Türkiye üçüncüsü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül törenle dereceye giren sporculara Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından madalya verildi.

(Rıfat KARA)

