Yıldız halter milli takımı Çorum’da

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampı, Çorum'da devam ediyor.

5-12 Ekim tarihleri arasında Arabistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Yıldız Kadın Halter Milli Takımı, 1 Eylül'den beri hazırlıklarını Çorum'da sürdürüyor. Anitta Otel'de konaklayan, antrenmanlarını ise Tevfik Kış Spor Salonu'nda yapan Yıldız Kadın Halter Milli Takımı'nda, antrenörler Antalya bölgesi Mustafa Karış ve Ankara bölgesi Yunus Emre Demirtaş nezaretinde şu sporcular bulunuyor: Ezgi Kılıç, Medine Bilicier, Nurgül Yüksel, Züleyha Alıcı ve Fatmagül Çevik.

Kamp programı hakkında bilgi veren antrenör Mustafa Karış, halter milli takımı olarak şampiyona öncesi genelde kamp merkezi olarak Çorum'u tercih ettiklerini söyledi. Çorum'un kendilerine uğur getirdiğini ifade eden Karış, "Çorum'da yaptığımız hazırlık kampları gayet verimli geçiyor. Bu nedenle gerek yıldız kızlarda olsun, gerek diğer kategorilerde olsun kamp yerimizi genelde Çorum'dan yana kullanıyoruz. 1 Eylül'den bu yana sıkı bir antrenman yapıyoruz. Sabah 10.00-12.00, akşam ise 16.00-19.00 saatleri arasında günde çift idman yapıyoruz. 3 Ekim itibariyle Çorum kampı sona erecek daha sonra Arabistan'a hareket edeceğiz. 5 sporcumuzdan da madalya bekliyoruz. Umarım çalışmalarımızın karşılığını alarak Türkiye'ye başarı ile döneriz" ifadelerini kullandı.



(Rıfat KARA)

