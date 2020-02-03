Yıldız güreşçiler mindere çıktı

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne olurken, sıkletlerinde dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi. Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şu şekilde;
41-45 Kilo: 1.Y.Efe Akkuş (Çorum Belediyesi), 2.Mustafa Kaplan (Çorum Belediyesi), 3.Mikail Körçoban (Çorum Belediyesi), 4.S.Emre Memiş (Ferdi)
48 Kilo: 1.Y.Emre Teke (Çorum Belediyesi), 2.Sefa Saygılı (Çorum Belediyesi)
51 Kilo: 1.B.Yasin Seherli (Çorum Belediyesi), 2.Ali Şeker (Çorum Gençlikspor), 3.Metehan Kır (Çorum Belediyesi)
55 Kilo: S.Efe Nalıncı (Çorum Belediyesi), 2.Sefa Özdoğan (Mecitözü Doğuş S.K)
60 Kilo: 1.Uğur Yılmaz (Çorum Gençlikspor), 2.Mithat Can Bardak (Osmancık Gençlikspor), 3.Ferhar Kaymaz (Çorum Belediyesi), 4.Emrah Uğur (Mecitözü Doğuş S.K)
65 Kilo: 1.Mustafa İncel (Çorum Belediyesi), 2.Y.Emre Güneş (Çorum Gençlikspor), 3.Mahmut Özcan (Çorum Ensar S.K)
71 Kilo: 1.M.Emre Alagöz (Çorum Gençlikspor), 2.Eren Uzun (Çorum Gençlikspor), 3.Hüseyin Uysal (Buhara Gençlikspor), 4.M.Tayyip Avunca (Ferdi)
80 Kilo: 1.Recep Bekkaya (Çorum Belediyesi), 2.Batuhan İşçi (Mecitözü Doğuş S.K), 3.Murat Uzuner (Çorum Gençlikspor), 4.Efe Kamil Taşdemir (Ferdi)
92 Kilo: 1.Enes Kalkan (Çorum Belediyesi), 2.Serhat İnce (Ferdi), 3.Ahmet Uzuner (Ferdi), 4.Mücahit Çelik (Çorum Belediyesi)
92-110 Kilo: 1.Metehan Sever (Osmancık Belediyespor), 2.M.Mustafa Deniz (Ferdi), 3.Y.Emre Tuna (Çorum Belediyesi), 4.Aydın Vural (Ferdi)
(Rıfat KARA)