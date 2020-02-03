Yıldız güreşçiler mindere çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Yıldızlar Serbest Güreş İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 42 sporcu 10 sıklette mücadele etti.