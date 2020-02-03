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Yıldız güreşçiler mindere çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Yıldızlar Serbest Güreş İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 42 sporcu 10 sıklette mücadele etti.

Yıldız güreşçiler mindere çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Yıldızlar Serbest Güreş İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 42 sporcu 10 sıklette mücadele etti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 01:13
Yıldız güreşçiler mindere çıktı

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne olurken, sıkletlerinde dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi. Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şu şekilde;

41-45 Kilo: 1.Y.Efe Akkuş (Çorum Belediyesi), 2.Mustafa Kaplan (Çorum Belediyesi), 3.Mikail Körçoban (Çorum Belediyesi), 4.S.Emre Memiş (Ferdi)

48 Kilo: 1.Y.Emre Teke (Çorum Belediyesi), 2.Sefa Saygılı (Çorum Belediyesi)

51 Kilo: 1.B.Yasin Seherli (Çorum Belediyesi), 2.Ali Şeker (Çorum Gençlikspor), 3.Metehan Kır (Çorum Belediyesi)

55 Kilo: S.Efe Nalıncı (Çorum Belediyesi), 2.Sefa Özdoğan (Mecitözü Doğuş S.K)

60 Kilo: 1.Uğur Yılmaz (Çorum Gençlikspor), 2.Mithat Can Bardak (Osmancık Gençlikspor), 3.Ferhar Kaymaz (Çorum Belediyesi), 4.Emrah Uğur (Mecitözü Doğuş S.K)

65 Kilo: 1.Mustafa İncel (Çorum Belediyesi), 2.Y.Emre Güneş (Çorum Gençlikspor), 3.Mahmut Özcan (Çorum Ensar S.K)

71 Kilo: 1.M.Emre Alagöz (Çorum Gençlikspor), 2.Eren Uzun (Çorum Gençlikspor), 3.Hüseyin Uysal (Buhara Gençlikspor), 4.M.Tayyip Avunca (Ferdi)

80 Kilo: 1.Recep Bekkaya (Çorum Belediyesi), 2.Batuhan İşçi (Mecitözü Doğuş S.K), 3.Murat Uzuner (Çorum Gençlikspor), 4.Efe Kamil Taşdemir (Ferdi)

92 Kilo: 1.Enes Kalkan (Çorum Belediyesi), 2.Serhat İnce (Ferdi), 3.Ahmet Uzuner (Ferdi), 4.Mücahit Çelik (Çorum Belediyesi)

92-110 Kilo: 1.Metehan Sever (Osmancık Belediyespor), 2.M.Mustafa Deniz (Ferdi), 3.Y.Emre Tuna (Çorum Belediyesi), 4.Aydın Vural (Ferdi)

(Rıfat KARA)

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