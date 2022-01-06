Yıldız Erkekler Serbest Güreş İl Birinciliği sona erdi

Okullararası düzenlenen Yıldız Erkekler Serbest Güreş İl Birinciliği’nde 50 güreşçi mindere çıktı.

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Serbest Güreş İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Dün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 15 okuldan 50 güreşçi katıldı. 11 sıklette ferdi olarak yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

34-38 kilo: 1.Berat Ali Körpeş (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu, 2.Abdulkerim Ateş (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 3.Ayberk Uzun (M.Akif Ersoy Ortaokulu), 3.Fatih Şahin (Kargı İmam Hatip Ortaokulu).

41 kilo: 1.Necati Bozkurt (Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu), 2.İ.Yusuf Başkaya (Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Ortaokulu), 3.Ragıp Acı (M.Akif Ersoy Ortaokulu), 3.A.Talha Uysal (Osmancık Meliha Rıfat Gobel Ortaokulu).

44 kilo: 1.Eren Yalçın (Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu), 2.Metehan Çapkın (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 3.Emre Güren (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu).

48 kilo: 1.Ö.Talha Günay (Osmancık Meliha Rıfat Gobel Ortaokulu), 2.H.Hüseyin Bölükbaş (Yıldırım Beyazıt Ortaokulu), 3.İsmail Azaklı (Mimarsinan Ortaokulu), 3.Muhammet Kasnakçı (Alpagut Ortaokulu).

52 kilo: 1.Ö.Faruk Ceylan (Mimarsinan Ortaokulu), 2.M.Efe Koca (M.Kemal Ortaokulu), 3.S.Yahya Gürbüz (Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu), 3.M.Kağan Teke (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu).

57 kilo: 1.M.Enes Ünal (Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu), 2.Ali Yağlı (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 3.S.Ege Çolak (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 3.M.Emin Dilekçi (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu).

62 kilo: 1.Ö.Faruk Özdemir (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 2.M.Furkan Yavuz (Atatürk Ortaokulu), 3.Yıldıray Alabaş (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu), 3.Kayra Fırat (M.Akif Ersoy Ortaokulu).

68 kilo: 1.Eren Uzuner (Mimarsinan Ortaokulu), 2.Metehan Yaylan (Kargı İmam Hatip Ortaokulu), 3.Uğur Alp Tuzcu (Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu).

75 kilo: 1.Süleyman Kalender (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 2.Rafet Eken (Kerebi Gazip İmam Hatip Ortaokulu), 3.Yiğit Kasnakçı (Alpagut Ortaokulu).

85 kilo: 1.Fatih Buğra Dede (Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu).

85-100 kilo: 1.Y.Nedim Metin (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından dereceye giren sporculara madalya verildi.



(Rıfat KARA)

