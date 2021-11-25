Yıldırım, Trabzon’u Ezberletiyor

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, dünkü antrenmanda Hekimoğlu Trabzon'un aksayan yönlerini oyuncularına ezberletti.

Çorum Futbol Kulübü'nde Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya ve Mehmet Gürkan Öztürk katılmazken, Salih Zafer Kurşunlu, Berkay Can Değirmencioğlu ve Halil İbrahim Sönmez ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde sahada ve salonda özel çalışma yaptı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Hekimoğlu Trabzon'un aksayan taraflarını oyuncularına anlatan Yıldırım, bu yönde özel bir taktik çalışma yaptırdı.

Çorum FK'da Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları bugün yapılacak son antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

