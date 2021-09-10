Yıldırım; ‘Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok’

Sezona Diyarbekirspor beraberliği ile başlayan Çorum FK, deplasmanda Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’un konuğu olacak. Bu kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, takım olarak maça iyi konsantre olduklarını ve kazanmaktan başka düşünceleri olmadıklarını ifade etti. Salı gününden itibaren Ergene maçının hazırlıklarına başladıklarının da altını çizen deneyimli teknik adam, sakat oyuncuların da yavaş yavaş aralarına katıldıklarını belirtti. Umut Kaya’nın 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağını da söyleyen Yıldırım, “Eksiklerin tamamen dönmesi ile birlikte daha güçlü ve daha iyi bir futbol ortaya koyan Çorum FK olacak. Şimdi önümüzde Ergene Velimeşe maçı var. Şampiyonluğa oynayan takım havası ile bu maça konsantre olmuş durumdayız ve bu konsantre ile Tekirdağ’a gidiyoruz. Hedefimiz kazanmak. İnşallah bu kritik maçtan 3 puanla ayrılıp diğer maça hem moral, hem de puan açısından daha iyi bir şekilde çıkmak istiyoruz. İyi mücadelenin yanı sıra iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Oyuncularımız ile hafta içi yaptığımız antrenmanlarda da bunun önemine değindik. Umarım sahadaki mücadelemizin karşılığını 3 puan alarak Çorum’a döneriz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

