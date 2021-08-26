Yıldırım çift koldan

Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım, işe hızlı başladı. Yıldırım, futbolcularla bire bir görüşmeler yaparken, hem fizik olarak, hem de mental olarak lige hazırlamaya çalışıyor.

Çorum FK’da Aykan Atik’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Yıldırım, bir yandan takımı tanımaya çalışırken, diğer yandan da futbolcuları hem fiziksel olarak, hem de mental olarak lige hazırlıyor.

Çorum FK’daki ilk antrenmanına önceki gün akşam çıkan Ahmet Yıldırım, dünkü antrenmanlarda da futbolcularla oldukça yakından ilgilendi. Oyuncularıyla bire bir görüşmeler de yapan teknik patron Ahmet Yıldırım, onlardan beklentilerini dile getirirken, şehrin de takımdan şampiyonluk beklediğinin altını çiziyor. Elbirliği ile Çorum FK’yı 1.Lig’e taşıyacaklarını kaydeden Yıldırım, aynı zamanda oyun sistemini de oturtmaya çalışıyor.

Ligin başlamasına 10 gün kalırken, Cumartesi günü 3.Lig ekibi Erbaaspor’la oynanacak hazırlık maçı, hem Çorum FK için iyi bir sınav olacak, hem de teknik direktör Ahmet Yıldırım futbolcuların son durumlarını daha yakından görme fırsatı bulacak.

(Hüseyin AŞKIN)