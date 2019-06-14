Yiğit, Türkiye Şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programı gereğince Ankara’da düzenlenen Küçük Minikler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’na Çorum’dan katılan güreşçiler bir altın, bir bronz madalya kazandılar.

Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen ve yurt genelinden 630 güreşçinin katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda, 13 yaş kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Ferhat Yiğit 52 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Aynı yaş kategorisinde 30 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Yunus Emre Battal da 30 kilonun madalya mücadelesini kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

(Hüseyin AŞKIN)