Yerel Eylem Grubu’ndan İskilip takımlarına destek

Avrupa Birliği Daire Komisyon Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında hibe desteği alan İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği, İskilip'te faaliyet gösteren İskilipgücü ile İskilipspor'a malzeme desteği verdi. Yerel Eylem Grubu Derneği binasında saat 10.00'da gerçekleşen malzeme dağıtım törenine, Dernek Başkanı Mustafa Serdar Çorumlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Uslu, Osman Çakır, İskilipgücü Kulüp Başkanı Nihat Armutcu, İskilipspor antrenörü Galip Gül ve futbolcular katıldı. Avrupa Birliği projesi kapsamında alınan hibe ile İskilip'in iki güzide kulübüne mont, eşofman, krampon, spor ayakkabısı, futbol topu ve yelek desteği verildi.

Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Mustafa Serdar Çorumlu, Avrupa Birliği projesi kapsamında alınan hibe ile iki kulübümüze malzeme desteğinde bulundukları için mutlu olduklarını söyledi. Projelerinin devam edeceğini de vurgulayan Başkan Çorumlu, "Biz Yerel Eylem Grubu Derneği olarak spora ve sporcuya her zaman destek olmanın gayreti içerisindeyiz. İskilipgücü ve İskilipspor İskilip'in dışarıya açılan penceresidir. Bizim gibi derneklere ve kuruluşlara destek olmak düşer. Biz üzerimize düşeni yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İki kulübümüze de mücadele ettikleri ligde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu ve İskilipspor antrenörü Galip Gül, Başkan Çorumlu'ya verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

