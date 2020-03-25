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Yenilmemeyi öğrenemediler

Çorum Futbol Kulübü, “Yenemiyorsan yenilme” felsefesini benimsemesine rağmen bu sezon 28 karşılaşmanın 14’ünü kaybetti. Grubun en çok yenilgi alan 6 takımından biri olan Çorum Futbol Kulübü, 3 beraberlikle de “en az berabere kalan” 4 takımından biri durumunda.

Yenilmemeyi öğrenemediler

Çorum Futbol Kulübü, “Yenemiyorsan yenilme” felsefesini benimsemesine rağmen bu sezon 28 karşılaşmanın 14’ünü kaybetti. Grubun en çok yenilgi alan 6 takımından biri olan Çorum Futbol Kulübü, 3 beraberlikle de “en az berabere kalan” 4 takımından biri durumunda.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:40
Yenilmemeyi öğrenemediler

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara öncesinde oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik alıp 36 puan toplarken, tam 14 maçta sahadan puansız ayrıldı. 28 maçın yarısını kaybeden Çorum Futbol Kulübü, grupta en çok yenilgi alan 6 takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

Çorum Futbol Kulübü cephesinde de neredeyse her karşılaşma öncesinde “yenemiyorsak yenilmemeliyiz” şeklinde açıklamalar yapıldı ancak buna rağmen maçların tam yarısı kaybedildi. Grubun en az beraberlik alan takımları arasında yer alan Çorum Futbol Kulübü, geri kalan maçlarda ise ye galip geldi, ya da yenildi.

11 GALİBİYET ALDILAR

Çorum Futbol Kulübü, 1922 Konyaspor (1-0), İnegölspor (2-1), Sancaktepe Futbol Kulübü (1-0), Zonguldak Kömürspor (2-1), Başkent Akademi (3-2), Afjet Afyonspor (4-2), Şanlıurfaspor (2-0), Sarıyer (2-0), Yılport Samsunspor (2-1) ve Gümüşhanespor (4-1) maçlarında sahadan galibiyetle ayrılırken, Samsunspor (23), Manisa Futbol Kulübü (19), Hekimoğlu Trabzon (17), Sancaktepe Futbol Kulübü (16), Tarsus İdmanyurdu (14), İnegölspor ve Afjet Afyonspor’dan (13) sonra Sarıyer ve Pendikspor’la birlikte 11 galibiyetle en çok galibiyet alan takımlar arasında 10.sırayı paylaşıyor.

EN AZ BERABERE KALAN DÖRT TAKIMDAN BİRİ

Tarsus İdmanyurdu ile 0-0, Zonguldak Kömürspor’la 2-2, Hekimoğlu Trabzon’la da 0-0 berabere kalan Çorum Futbol Kulübü, grubun en az beraberlik alan takımlar sıralamasında ilk 4’te yer alıyor. Şanlıurfaspor ve Tarsus İdmanyurdu 1’er beraberlikle en az berabere kalan takımlar olurken, Hacettepespor’un 2, Çorum FK’nın 3beraberliği bulunuyor.

EN ÇOK YENİLGİ ALAN ALTI TAKIMDAN BİRİ

Oynadığı 28 maçın yarısında sahadan puansız ayrılan Çorum Futbol Kulübü, Gümüşhanespor’a 1-0, Pendikspor’ 2-0, Hekimoğlu Trabzon’a 2-1, Manisa Futbol Kulübü’ne 2-0, Amed Sportif Faaliyetler’e 3-2, Kırklarelispor’ 2-0, 1922 Konyaspor’a 1-0, İnegölspor’a 3-1, Sancektepe Futbol Kulübü’ne 2-0, Pendikspor’a 3-2, Başkent Akademi’ye 2-1, Hacettepespor’a 2-1, Tarsus İdmanyurdu’na 3-0 ve Afjet Afyonspor’a da 3-0 yenildi.

14 yenilgisi bulunan Çorum Futbol Kulübü, 27 mağlubiyet alan Şanlıurfaspor, 17 yenilgili Gümüşhanespor, 15’er yenilgili Başkent Akademi ve Hacettepespor’un ardından kendisi gibi 14 yenilgisi bulunan Amed Sportif Faaliyetler’le birlikte en çok yenilgi alan 6 takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

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