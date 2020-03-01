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Yenilgisiz şampiyon

U19 Futbol Ligi'nde haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Çimentospor, Osmancık Belediyespor'u 4-2 mağlup ettiği son hafta maçının ardından şampiyonluk kupasını teslim aldı.

Yenilgisiz şampiyon

U19 Futbol Ligi'nde haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Çimentospor, Osmancık Belediyespor'u 4-2 mağlup ettiği son hafta maçının ardından şampiyonluk kupasını teslim aldı.

01 Mart 2020 Pazar 23:36
Yenilgisiz şampiyon

İskilipgücü ve Bayat Belediye Gençlikspor'un ligden çekilmesinin ardından 5 takımın mücadele ettiği U19 Futbol Ligi'nde heyecan sona erdi. Ulukavakspor ve H.E.Kültürspor'un 3-0 hükmen galip sayıldığı, Eti Lisesi Gençlikspor'un da BAY geçtiği son hafta maçlarında lider Çimentospor Osmancık Belediyespor ile Çorum'da karşı karşıya geldi. Cumartesi günü 1 No'lu Sentetik Saha'da saat 13.00'de başlayan karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümde 2-0 skoru yakayan Çimentospor, 48 ve 64.dakikalarda yediği gollerle son 10 dakikaya 2-2 beraberlikle girdi. Maçın bitmesine 4 dakika kala Aytuğ ile tekrar öne geçen Yeşil-Beyazlılar 90.dakikada Emin'in attığı golle maçı 4-2 kazandı.

Bu sonucun ardından 33 puana ulaşan Çimentospor şampiyonluk kupasını yenilgisiz havaya kaldırırken, Osmancık Belediyespor ise aldığı bu yenilgi sonrası 2 basamak gerileyerek sezonu dördüncü olarak tamamladı. Rakipleri ligden çekildiği için son haftayı 3 puanla kapatan takımlardan H.E.Kültürspor 24 puanla ikinci, 22 puana yükselen Ulukavakspor ise sezonu üçüncü olarak tamamladı.

ÇİMENTOSPOR: 4

OSMANCIK BELEDİYE: 2

SAHA: 1 No'lu Sentetik.

HAKEMLER: M.Zeki Sevim, Yasin Doğan, Emirhan Ayaz.

ÇİMENTOSPOR: Furkan, Batuhan Can, Doğukan Yılmaz, Doğukan Yıldırım, Batuhan Yıldırım, Mertcan, Emrah (Elvan), Aytuğ, Kadir, Koray (Uğur) (Emin)

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Berat Efe, Ümit (Abdulkadir) (Bora), Ömer, Eray, Şafak, Tuncay, Berkay, Görkem, M.Alperen, Yiğithan, Ersin Talha.

KIRMIZI KART: Dk.83 Lütfullah Demir, Maç Sonu Şafak Bilgili (Osmancık Belediyespor)

GOLLER: Dk.1 Batuhan Yıldırım, Dk.6 Aytuğ, Dk.86 Kadir, Dk.90 Emin (Çimentospor), Dk.48 ve 64 Tuncay (Osmancık Belediye)

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