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Yenilerin imzaları ikişer yıllık

Yeni Çorumspor’un transfer döneminin son dakikalarında kadrosuna kattığı kaleci Kemal Mert Özyiğit ve stoper Murat Cömert’le de ikişer yıllık anlaşıldığı belirtildi.

Yenilerin imzaları ikişer yıllık

Yeni Çorumspor’un transfer döneminin son dakikalarında kadrosuna kattığı kaleci Kemal Mert Özyiğit ve stoper Murat Cömert’le de ikişer yıllık anlaşıldığı belirtildi.

03 Eylül 2019 Salı 22:16
Yenilerin imzaları ikişer yıllık

Yeni Çorumspor’un transfer döneminin son dakikalarında kadrosuna kattığı kaleci Kemal Mert Özyiğit ve stoper Murat Cömert’le de ikişer yıllık anlaşıldığı belirtildi.

Kadrosuna kattığı futbolculara ikişer yıllık imza attıran Yeni Çorumspor bu geleneğini Kemal Mert Özyiğit ve Murat Cömert’in transferlerinde de devam ettirdi. Bucaspor’dan transfer edilen Kemal Mert Özyiğit ve Sivas Belediyespor’dan alınan Murat Cömert’e ikişer yıllık imza attırıldığı belirtildi.

Yine transferin son gününde Tuzlaspor’dan kadroya dahil edilen eski Yeni Çorumsporlu Berat Ali Genç’in sözleşmesinin de 2 yıllık olduğu kaydedildi.

(Hüseyin AŞKIN)

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