Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044

Yenilere durmak yok!

Yeni Çorumspor’un son transferlerinden Ali Koçak, Recep Uğur Öztürk, Hakan Yağmurkaya ve Fatih Şerifoğlu’nun yanı sıra geçirdiği ameliyat nedeniyle antrenman eksiği bulunan Mikail Albayrak yoğun bir çalışma programıyla açığı kapatmaya çalışıyorlar.

Yenilere durmak yok!

Yeni Çorumspor’un son transferlerinden Ali Koçak, Recep Uğur Öztürk, Hakan Yağmurkaya ve Fatih Şerifoğlu’nun yanı sıra geçirdiği ameliyat nedeniyle antrenman eksiği bulunan Mikail Albayrak yoğun bir çalışma programıyla açığı kapatmaya çalışıyorlar.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:02
Yenilere durmak yok!

Yeni Çorumspor’un son transferlerinden Ali Koçak, Recep Uğur Öztürk, Hakan Yağmurkaya ve Fatih Şerifoğlu’nun yanı sıra geçirdiği ameliyat nedeniyle antrenman eksiği bulunan Mikail Albayrak yoğun bir çalışma programıyla açığı kapatmaya çalışıyorlar.

Teknik Direktör Bahri Kaya bu futbolcular için özel bir antrenman programı hazırladı. Bu doğrultuda, Ali Koçak ve Uğur Öztürk dün sabah düz koşu yaparken, Hakan Yağmurkaya ve Fatih Şerifoğlu sahada kuvvet çalışması yaptılar. Mikail Albayrak ise tesislerdeki fitnes salonunda tek başına ağırlık ve kuvvet çalışması yaptı. Hüseyin AŞKIN

İlgili Haberler
Osmancık sezona Niksar maçı ile başlıyor
Osmancık sezona Niksar maçı ile başlıyor
Çorum derbisi Aralık’ta
Çorum derbisi Aralık’ta
“İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”
“İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”
Şampiyon sahne alıyor
Şampiyon sahne alıyor
Buzlar eridi, Başkanlar kucaklaştı
Buzlar eridi, Başkanlar kucaklaştı
“Stat için müjdeli haber bekliyoruz”
“Stat için müjdeli haber bekliyoruz”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim