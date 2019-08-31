Yenilere durmak yok!

Yeni Çorumspor’un son transferlerinden Ali Koçak, Recep Uğur Öztürk, Hakan Yağmurkaya ve Fatih Şerifoğlu’nun yanı sıra geçirdiği ameliyat nedeniyle antrenman eksiği bulunan Mikail Albayrak yoğun bir çalışma programıyla açığı kapatmaya çalışıyorlar.

Teknik Direktör Bahri Kaya bu futbolcular için özel bir antrenman programı hazırladı. Bu doğrultuda, Ali Koçak ve Uğur Öztürk dün sabah düz koşu yaparken, Hakan Yağmurkaya ve Fatih Şerifoğlu sahada kuvvet çalışması yaptılar. Mikail Albayrak ise tesislerdeki fitnes salonunda tek başına ağırlık ve kuvvet çalışması yaptı. Hüseyin AŞKIN