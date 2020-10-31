Yeniden ayağa kalkma maçı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 8.hafta maçında bugün Ankara Demirspor’u konuk edecek.

Çarşamba günü Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran ve İsmet Taşdemir ile prensip anlaşmasına varan Çorum Futbol Kulübü, bugünkü maçta Ankara Demirspor’u yenerek yeni bir çıkış başlatmak ve üst sıralardan kopmamayı hedefliyor. Bu doğrultuda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Çarşamba günü sahasında lider Manisa FK’ya 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Ankara Demirspor ise Çorum’dan galibiyetle ayrılıp hem yarıştaki iddiasını sürdürmek, hem de moral bulmak istiyor.

7 puanlı 10.sıradaki Çorum FK ile 10 puanlı 7.sıradaki Ankara Demirspor arasında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Hasan Avcı yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Hasan Avcı’nın yardımcılıklarını ise Manisa bölgesinden Cemalettin Gündoğdular ile Aydın bölgesinden Baykal Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İzmir bölgesinden Reşat Onur Coşkunses olacak.

Çorum Futbol Kulübü’nde sakatlıkları bulunan Kerem Pala ve Kıvanç Kaya takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in lisansı yetişmediği için bugünkü maçta Atletik Performans Antrenörü Demir Demiröz ile Çorum FK Altyapı Koordinatörü Selim Sümer yer alacak. İsmet Taşdemir ise maçı tribünden izleyecek.

(Spor Servisi)