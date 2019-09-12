Yeni yönetim belli oldu

Fatih Özcan başkanlığındaki Yeni Çorumspor A.Ş.’nin yeni yönetiminde Mustafa Şeker, Hamit Işık, Mustafa Ercan, Serkan Geldi, Tuncay Koçak, Başak Ak, Mustafa Özcan ve Engin Erol yer aldı.

Fatih Özcan’ın yeniden göreve dönmesinden sonra Yeni Çorumspor A.Ş.’nin yeni yönetimi açıklandı.

Basın ve Medya Sorumlusu Mustafa Özcan’ın yaptığı açıklamaya göre, Fatih Özcan başkanlığındaki Yeni Çorumspor A.Ş.’nin yeni yönetiminde Mustafa Şeker, Hamit Işık, Mustafa Ercan, Serkan Geldi, Tuncay Koçak, Başak Ak, Mustafa Özcan ve Engin Erol yer aldı.

Yeni yönetimde görev dağılımı da belli oldu. Yine Mustafa Özcan’ın yaptığı açıklamaya göre, Mustafa Şeker 2.Başkan, Hamit Işık Başkan Yardımcısı, Mustafa Şeker Halkla İlişkiler Sorumlusu, Serkan Geldi taraftar-ulaşım-store sorumlusu, Tuncay Koçak altyapı sorumlusu, Başak Ak hukuk işleri sorumlusu, Mustafa Özcan basın ve medya sorumlusu, Engin Erol da güvenlik sorumlusu olarak görevlendirildi.

OĞUZHAN YALÇIN’IN YETKİ ALANI GENİŞLETİLDİ

Yeni Çorumspor’un yeni yapılanmasında, daha önce Kulüp Menajeri olarak görev yapan Oğuzhan Yalçın’ın yetki alanı genişletildi.

Yeni Çorumspor A.Ş. Basın ve Medya Sorumlusu Mustafa Özcan, Oğuzhan Yalçın’ın Genel Koordinatör olarak görevlendirildiğini ve direkt olarak Başkan fatih Özcan’a bağlı çalışacağını açıkladı.

DERNEK FESHEDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda kuruluşu tamamlanan ve Ağustos ayında da ilk genel kurulu yapılan Yeni Çorumspor Kulübü ve Derneği’nin feshedildiği açıklandı.

Yeni Çorumspor A.Ş. Basın ve Medya Sorumlusu Mustafa Özcan, daha önce gündeme gelen şirketin derneğe devri konusunun kapandığını ve bundan sonra Yeni Çorumspor A. Ş. olarak yollarına devam edeceklerini söyledi. Yeni Çorumspor Kulübü ve Derneği’nin 9 Ağustos’ta yapılan ilk genel kurulunda Hamit Işık başkanlığında bir yönetim göreve seçilmişti.

TSO’YA TEŞEKKÜR

Yeni Çorumspor A.Ş.’den Ticaret ve Sanayi Odası’na (TSO) teşekkür… Basın ve Medya Sorumlusu Mustafa Özcan, TSO’nun Yeni Çorumspor’a 15 bin liralık bir katkı sağladığını belirtirken, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etti.

“TARAFTARIMIZ TEK SES, TEK YUMRUK OLACAK”

Yeni Çorumspor A.Ş. Taraftar-Ulaşım ve Store Sorumlusu Serkan Geldi, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bu sezon tüm taraftarların maraton tribününde tek ses, tek yumruk halinde takıma destek vereceğine dikkat çeken Serkan Geldi, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar hariç ücretsiz bilet uygulamasının kesinlikle olmayacağının altını çizdi.

Serkan Geldi’nin basın toplantısındaki açıklamaları şöyle: “Öncelikle, sevdalısı olduğum kulüpte yönetici olabilme fırsatı verdiği için başkanımız Sayın Fatih Özcan’a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, kırmızı-siyah sevdamız için hep birlikte, tek çatı altında başarılı olabilmek için var gücümüzle, gayretle çalışacağız.

TARAFTARI TEK YUMRUK

HALİNDE GÖRECEĞİZ

Buradan birkaç hususu kamuoyuna açıklamak istiyorum. Taraftarlarımızı bu sezon karşılıklı iyi niyetle maraton tribününde tek ses ve tek yumruk olarak göreceğiz. Bu nedenledir ki, tüm taraftarlarımızı Pazar günkü Gümüşhanespor maçında maraton tribününe davet ediyoruz.

Yönetimimizin almış olduğu karar doğrultusunda, bu sezon kesinlikle ücretsiz bilet uygulaması olmayacak. Lakin, şehit yakınlarına, gazilerimize ve engelli vatandaşlarımıza bilet uygulaması yapılmayacak.

TARAFTARA

OTOBÜS YOK

Bu sezon için Çorumspor taraftarlarına kulübümüz tarafından otobüs temini sağlanmayacaktır.

STORE YAPIM

AŞAMASINDA

Başkanımız Sayın Fatih Özcan’ın kurumsallaşma yolunda storenin şart olduğunu ve bunun sözünü verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu konu öncelikle kendi açımdan en önemli konular arasında geliyor.

Geldiğimiz noktada, AHL Park’ta yerimiz belli ve storemiz şu anda yapım aşamasında. En yakın zamanda Çorum halkının hizmetine açılacaktır.

Aynı zamanda online satış noktamız da olacak. Bu konuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

GRAYDER İLE SON AŞAMAYA GELDİK

Bildiğiniz üzere, formamızın göğüs ana sponsoru Ahlatcı Holding’dir. Sırt sponsorluğumuz Spor Toto tarafından karşılanmaktadır. Kol sponsorluğumuz için 3 yıldır sponsorluğunu yaptığımız, Çorum’un Dünyaca ünlü markası Grayder ile son aşamaya gelindi.

Grayder ile anlaşamadığımız takdirde kol sponsorluğumuz için yeni bir firma ile görüşmeler sağlanabilir.

Ayrıca, kalan 16 deplasman maçımız için sponsor olmak isteyen değerli Çorumlular şahsımla irtibata geçebilirler.

BİN ADET KOMBİNE SATILDI

Yeni Çorumspor Taraftar-Ulaşım ve Store Sorumlusu Serkan Geldi, kombine bilet satışlarının istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Daha önce, kombine bilet satışının olup olmayacağı ile ilgili sık sık sorularla karşılaştıklarını ancak satışların başlamasından sonra gerekli ilgiyi göremediklerini kaydeden Serkan Geldi, “Gerek telefonda, gerek sosyal medya üzerinden sürekli kombine satışı olacak mı, olmayacak mı şeklinde sorular aldık. Göreve gelir gelmez, kombine satışları konusunda özveriyle çalıştık. Geldiğimiz noktada, bireysel olarak sattığımız bilet sayısı bin adettir.

Adana’da Serik Belediye ile oynadığımız Play-Off final biletlerimizin satış noktası olarak Stüdyo Emre’yi belirledik. Kombine bilet satış noktamız da yine Stüdyo Emre. Ne üzücüdür ki, bugüne kadar Çorum halkına satılan kombine bileti toplam 25 adettir. Bu konuyla ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyorum” dedi. (Rıfat KARA)