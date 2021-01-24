Yeni transfer Ömer Bozan, “Her yerde oynarım”

Sezon başında da Çorum FK ile görüştüğünü ancak transferinin devre arasına kısmet olduğunu kaydeden Ömer Bozan, Çorum’a gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederken, “Çorum FK hedefleri olan bir kulüp. Burayı tercih ettiğim için çok mutluyum. İnşallah ikinci yarıda takımın başarısında benim de katkım olur.

Sezon başında Çorum FK ile yine bir görüşmem olmuştu. Ama o dönem şartlar oluşmamıştı. İkinci yarı yine teklif gelince, İsmet Hocam da arayınca hiç düşünmeden kabul ettim.

Takım olarak tek düşüncemiz, her maça final havasında çıkacağız. Tek tek bu maçları oynayıp hedefe doğru ilerlemek istiyoruz.

Değişken bir oyun yapım var. Orta saha, kanat, forvet arkası benim için fark etmiyor. Bu mevkilerin hepsinde rahatlıkla oynayabiliyorum. İstem Hocam hangi mevkide görev verirse orada Çorum FK’nın başarısı için en iyi şekilde mücadele edeceğim” dedi.

(Spor Servisi)