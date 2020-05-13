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Yeni tarih 20 Mayıs

Çorum Futbol Kulübü’nün toplanma tarihinde yine değişikliğe gidildi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:49
Yeni tarih 20 Mayıs

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ertelenen ligleri 12 Haziran’da başlatma kararında yaşadığı belirsizlik nedeniyle Çorum Futbol Kulübü 14 Mayıs olan toplanma tarihini 20 Mayıs’a ertelediğini duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Futbol Kulübü Genel Kaptanı Orhan Top, “Çorum’da ikamet eden Çorumlu futbolcular dün itibariyle tesislerde gruplar halinde çalışmaya başladı. Ancak takımın genel olarak toplanma tarihini 20 Mayıs’a erteledik. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu’nun Cuma gününe kadar kararında değişikliğe gidebileceği konusunda duyumlar aldık. Bu doğrultuda çoğu futbolcumuzu kendi memleketlerinden Çorum’a getirip, daha sonra liglerin ileri bir tarihe ertelenme veya iptal olması durumunda yeniden memleketlerine göndermek istemedik. O yüzden federasyonun kesin kararını bekliyoruz. Federasyon Cuma’ya kadar bu konudaki kararını netleştirecektir. Kararda değişiklik olmazsa 20 Mayıs Çarşamba günü takımın bütün futbolcular tesiste toplanacak ve ilk antrenmanını gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

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