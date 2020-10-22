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Yeni statta ilk galibiyet

Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0 yenen Çorum Futbol Kulübü, aynı zamanda yeni stattaki ilk galibiyetini aldı.

Spor 22.10.2020, 23:16
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Yeni statta ilk galibiyet

Geçtiğimiz sezonlarda maçlarını Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynayan Çorum Futbol Kulübü, yeni stadın hizmete açılmasıyla bu sezon maçlarını Çorum Şehir Stadı’nda oynuyor. Yeni stattaki ilk maçında Manisa FK’ya 3-1 yenilen Çorum FK, ikinci maçında Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalırken, önceki gün Niğde Anadolu FK’yı Sinan Kurumuş (2) ve Cengiz Ötkün’ün golleriyle 4-0 mağlup etti. Çorum FK’nın aldığı bu sonuç, yeni stattaki ilk galibiyet olarak da kayıtlara geçti.

(Spor Servisi)

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