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Yeni statta ilk galibiyet
Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0 yenen Çorum Futbol Kulübü, aynı zamanda yeni stattaki ilk galibiyetini aldı.
Spor 22.10.2020, 23:16
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Geçtiğimiz sezonlarda maçlarını Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynayan Çorum Futbol Kulübü, yeni stadın hizmete açılmasıyla bu sezon maçlarını Çorum Şehir Stadı’nda oynuyor. Yeni stattaki ilk maçında Manisa FK’ya 3-1 yenilen Çorum FK, ikinci maçında Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalırken, önceki gün Niğde Anadolu FK’yı Sinan Kurumuş (2) ve Cengiz Ötkün’ün golleriyle 4-0 mağlup etti. Çorum FK’nın aldığı bu sonuç, yeni stattaki ilk galibiyet olarak da kayıtlara geçti.
(Spor Servisi)
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