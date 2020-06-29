Yeni stat ile spor salonu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi

Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı kalabalık bir heyet katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, stadyum ve spor salonunun mevcut haliyle bakanlığa devri konusu ve Çorum’a yapılacak olan spor yatırımları nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti. Aşgın, “Sayın Bakanımız Çorum halkına müjdeler verdi, bizleri mutlu etti. Yeni stadyum ve spor salonunu bakanlığımıza devrettik. Bunların karşılığında ise eski stadyum ve tüm arazisinin Belediyemize devrini gerçekleştirdik” dedi.

(Spor Servisi)