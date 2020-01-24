Yeni stat hayırlı olsun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden dün gelen bir heyetin yanı sıra, Belediye, yüklenici firma ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri yeni statta inceleme yaptı. Bu doğrultuda, Spor İl Müdürü Haşim Eğer, şube müdürleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden Elektrik Elektronik Mühendisi Salih Yıldırım, İnşaat Mühendisi İlknur Malcı, Makine Mühendisi Nazif Kaymak, Ziraat Mühendisi Hasan Okur ve Harita Mühendisi Onur Keçeli statta inceleme yapıp eksikleri tespit ettiler. Yaklaşık 3 saat süren incelemeler sırasında tespit edilen eksiklerin giderilmesi için yüklenici firmaya süre tanındı. Sürenin yaklaşık 1 ay olduğu öğrenildi.

Stadı inşa eden Çakır İnşaat adına bir açıklama yapan Teknik Müdür Devrim Babalık, ufak tefek eksikler kaldığını, bu eksiklerin en kısa sürüde tamamlanacağını, devam eden koltuk değiştirme çalışmalarının maç oynanmasına engel teşkil etmediğini söyledi.

İncelemelerin ardından stat Çakır İnşaat tarafından Çorum Belediyesi’ne devredildi ve devirle ilgili protokol imzalandı. Stadın önümüzdeki günlerde de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredileceği belirtildi.

Çorum Futbol Kulübü’nün 23.haftadaki Zonguldak Kömürspor maçını yeni statta oynaması bekleniyor.