Yeni Sportif Direktör Yakup Ateş: “Yükümüz ağır, inancımız tam”

İkinci yarı hazırlıkları çerçevesinde bugün Antalya’da kamp çalışmalarına başlayacak olan Çorum FK’da, Oğuzhan Yalçın’dan boşalan sportif direktörlük görevine getirilen Yakup Ateş, ilk açıklamasında camiaya umut ve güven aşıladı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM

Çorum FK’dan teklif aldığında, hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek sözlerine başlayan Yakup Ateş’in açıklamaları şöyle:

Fatih Özcan ve Mustafa Şeker gerçekten çok kırılmışlar, ancak kulübü de bu şekilde bırakmak istemediler ve benimle ilgili düşüncelerini dile getirdiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Yaptığımız görüşme sonunda, anlaşma sağladık ve göreve başladık.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Aldığımız sorumluluğun ve yükün çok ağır olduğunu biliyorum. Şehrin beklentilerinin farkındayım. Sezon başında belirlenen “Rota Kupa” hedefine ulaşmak için elimizden gelenin fazlasını verip, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.

3-4 ADAYLA GÖRÜŞÜYORUZ

Teknik heyet arayışlarımız sürüyor. 3-4 isim ile görüşme halindeyiz. Bu konuda titiz davranmak zorundayız. Çünkü hem takımı tanıyan, hem ligi iyi bilen, hem de bizi hedefe götürecek isimle yola devam etmek istiyoruz. En kısa sürede bu görüşmeleri sonuçlandırıp takımın başına en doğru ismi getireceğiz.

KADROYU KORUMAK İSTİYORUZ

Kadronun büyük bölümü tanıdığım isimlerden kurulu. Fatih Başkan gerekeni söyledi. Kadrodaki futbolcuların sözleşmelerinde yazan yükümlülükler sonuna kadar yerine getirilecek. Tabii ki, ayrılmak isteyen arkadaşlar olursa, iki tarafın da menfaatleri varsa olabilir. Fakat biz kadromuzdaki hiç bir futbolcumuzu kaybetmek istemiyoruz. Kamp döneminde yapacağımız çalışmalarda eksik belirlersek, en kısa sürede bu mevkilere transfer yapabiliriz. Bunu süreç gösterecek.

BU TAKIMA GÜVENİN

Camiamızdan isteğim, bu takıma inansınlar ve güvensinler. Yaşanan olumsuz sürecin ardından toparlandık ve hep beraber ayağa kalkma zamanı. Bu kadro sezon sonunda Çorum FK’yı üst lige taşıyacak kalitede. Biz de tecrübemiz ve birikimimizle takıma olumlu katkılar vereceğiz. Camiamız da yanımızda olduğu sürece mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Yeter ki, taraftarlarımız desteklerini vermeye devam etsinler. Hedefe ulaşmak için onların desteğine ve inancına çok büyük ihtiyacımız var. Yükümüz ağır ancak inancımız tam.”

(Hüseyin AŞKIN)

