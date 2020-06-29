Yeni spor tesisleri ile ilgili imzalar Ankara’da atılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Çorum merkez ve ilçelerine yapmayı taahhüt ettiği spor yatırımlarının protokol töreni bugün Ankara’da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun başkanlığında düzenlenecek protokol törenine Çorum milletvekilleri, Vali, Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet katılacak.

STADIN DEVRİ DE YAPILACAK

Protokolde, Bakan Kasapoğlu’nun daha önce Çorum ziyaretinde söz verdiği, bir kısmı başlatılarak tamamlanan, önemli bir bölümü ise proje aşamasında olan merkez ve ilçelerdeki gençlik merkezi, spor sahaları, güreş eğitim merkezi, yüzme havuzu yatırımları yer alacak. Ayrıca yeni şehir stadının devri yapılacak.