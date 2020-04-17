“Yeni sezonda her şey daha iyi olacak’

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbolcuların ve taraftarların futboldan kopmaması için Çorum Futbol Kulübü resmi instagram sayfasından futbolcuları taraftarla buluşturma kararı aldı. Bu gelişme sonrası ilk canlı yayın 34 yaşındaki futbolcu Şaban Yılmaz Genişyürek ile yapıldı. Liglere verilen ara nedeniyle Bodrum’da ailesi birlikte eve kapanan tecrübeli futbolcu önceki gün canlı yayında taraftarların sorularını cevapladı.

LİGLERİN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR

Tecrübeli futbolcu Şaban Yılmaz Genişyürek liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Taraftarın sorusu üzerine açıklama yapan Genişyürek, “Ligler bu şekilde tescil edilirse büyük bir haksızlık olur. Benim fikrimi merak ediyorsanız kesinlikle kaldığı yerden devam etmeli. Tabii ki öncelikle bu salgın belasından kurtulmak gerekiyor.”

BAŞKAN ÖZCAN’A DESTEK VERİLMELİ

Ara transfer döneminde Çorum Futbol Kulübü’nü tercih etmesindeki en büyük etkenin Başkan Fatih Özcan olduğunu söyleyen Şaban, “Başkan Fatih Özcan’ın 3 yıllık projesi beni etkiledi. Ben başkanımızın başarılı olacağına inanıyorum. Şehirde başkana destek vermesi gerekiyor. Böyle bir başkan her kulübe nasip olmaz. Kıymetini bilmek gerekiyor”dedi.

PSİKOLOJİK BASKI HİSSETTİK

Çorum Futbol Kulübü’nde ikinci yarı yaşanan düşüş hakkında gelen soruya da içtenlikle cevap veren Şaban Yılmaz Genişyürek, ikinci yarı oyun anlamında iyi olduklarını ancak yaşanan psikolojik baskıdan ötürü gol atmakta sorun yaşadıklarını ifade etti. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu kadronun yükü kaldıramadığını da belirten tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Çorum Futbol Kulübü’nün daha başarılı olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

3 SENE DAHA FUTBOL OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Çorum Futbol Kulübü’ndeki geleceğini de değerlendiren Şaban, “Çorum Futbol Kulübü büyük bir camia. Bu camiaya birçok futbolcu gelip futbol oynamak ister. Bende bu futbolculardan biriyim. Sezon sonu otururuz anlaşma sağlarsak devam ederim. Ben 3 yıl daha futbol oynamayı düşünüyorum.

TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM

“Sahayı ve taraftarı çok özledim. İnşallah bir an önce salgın biter herkes normal hayatına döner. Maçların oynanacağı ama seyircisiz oynanacağına dair duyumlar aldım. Futbol seyirci ile güzel. Seyircisiz hiçbir tadı olmuyor. Umarım en kısa sürede seyircili olarak maçlar yeniden oynanmaya başlar.

İBRAHİMOVİÇ VE RONALDO

En beğendiğin futbolcu kim sorusuna düşünmeden İbrahimoviç ve Ronaldo cevabını veren Şaban Yılmaz, “Bu iki futbolcunun yaptıkları ve kaliteleri ortada. Dünyanın en iyi futbolcuları benim gözümde. Takım olarak ta en çok beğendiğim takım Liverpool. Oyun sistemleri harika. 3 pasla pozisyona girebiliyorlar. Kaliteli oyuncuları var.

ZOR GRUP

“Çorum Futbol Kulübü’nün en büyük şansızlıklarından biri de grubun zor olması. Samsunspor ve Manisaspor gibi transfere önemli bütçe ayırmış iki takım var. Bu iki takımda zaten sezon başından beri zirveye yerleştiler. Play-Off şansımız vardı. Onu da başaramadık. İnşallah yeni sezonda üzdüğümüz taraftarımızı mutlu ederiz.

NAFİCAN’I BEĞENİYORUM

Bir taraftarın genç futbolculardan en çok kimi beğeniyorsun şeklinde gelen soruyu da cevaplayan tecrübeli futbolcu, “Çorum Futbol Kulübü’nün altyapısından yetişen bütün futbolcular pırıl pırıl. Hepsi de ileride iyi futbolcular olacaklardır. Ancak içlerinde bir Nafican’ı çok beğeniyorum. Çünkü sol bek aranan ve zor bulunan bir mevki. Bu mevkideki oyuncular genelde dikkat çeker. Nafican’da bu anlamda gelişime açık ve iyi bir oyuncu” ifadesini kullandı.

TAKIMIN NEŞESİ MERT ILIMAN

“Takımın neşe kaynağı Mert Ilıman ve masör yardımcısı Hasan Perişan. İkisi de çok değerli insanlar. Takım ne zaman moralsiz olsa neşeleri ve enerjileri ile herkese moral dağıtırlar.

3-5-1-1 SİSTEMİNİ BENİMSİYORUM

“Her teknik direktörün farklı bir sistemi var. Bana soracak olursanız ben daha çok 3-5-1-1 sistemini benimsiyor ve beğeniyorum. 4-4-2 sisteminde 2 tane yırtıcı forvetin olması lazım. Ancak 5’li orta saha ile oynanan oyu sisteminde ise orta saha oyuncuları hücuma daha çok destek veriyor. Bu da forvet oyuncusu olarak beni rahatlatıyor ve daha çok gol atma imkanım oluyor” dedi.

(Rıfat KARA)