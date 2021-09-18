“Yeni sezona hazırız”

Gençlik ve Spor İl Müdürü ve aynı zamanda KYK İl Müdürü Haşim Eğer, pandemi nedeniyle ara verilen spor faaliyetlerinin yeniden başlayacak olması nedeniyle düzenlediği değerlendirme toplantısında, gerek tesisler olsun, gerekse personel bakımından sezona hazır olduklarını söyledi.

Havuzbaşı Restaurant’ta saat 10.00’da başlayan toplantıya, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Erdoğan Şahinci, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi Başkanı Rıfat Kara ve basın mensupları katıldı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin de yaklaşık 1 buçuk yıldır yapılamadığını kaydeden Haşim Eğer, alınan tedbirler ve aşılar nedeniyle her alanda olduğu gibi sporda da normalleşme sürecine girildiğini anlattı. Faaliyetlerin 1 buçuk yıl aradan sonra bu sezon yeniden düzenleneceğini dile getiren Eğer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve sezona hazır olduklarını söyledi.

Futboldan sonra salon sporlarının da başlayacağını kaydeden Eğer, “Biliyorsunuz, pandemi nedeniyle spor faaliyetlerine de ara verilmişti. Artık normalleşme adımları çerçevesinde spor faaliyetleri yeniden başlıyor. Futbol başladı, salon sporları da başlayacak.

Sezon öncesi, merkez ve ilçelerdeki tesislerimizin yanı sıra, personelimizle birlikte sezona hazırız. Mahalli ve ulusal olmak üzere, Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz ’ün vereceği her faaliyeti yapacak durumdayız” dedi.



4500 KİŞİYE YÜZME ÖĞRETİYORUZ

Bir süredir bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun yeniden hizmete açıldığını ve geçtiğimiz günlerde Senkronize Milli Takımı’nın kampına evsahipliği yaptığını hatırlatan Haşim Eğer, bunun yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yüzme bilmeyen kalmasın” projesi çerçevesinde 4500 kişiye yüzme eğitimi verdiklerini anlatan Haşim Eğer, havuzdan her gün 750 kişinin yararlandığını dile getirdi.

Yüzmenin yanı sıra, Yıldız Kadın Halter Milli Takımı’nın da 1 Eylül’den beri Çorum’da kampta bulunduğunu hatırlatan Eğer, “Yüzme Milli Takımı Çorum’dan çok memnun ayrıldı. Çorum’a bir kez daha geleceklerinin sözünü verdiler. Burada yapılan kamplardaki davranışlar, bir sonraki organizasyon için referans oluyor. Bu vesile ile, Çorum’a alınan kampların birlikteliğin bir ürünü olduğunu görüyoruz. Bunun için de, Valimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik devam ettiği sürece ve yeni spor salonumuz hizmete açıldığında Çorum’a daha büyük organizasyonlar alabileceğiz” şeklinde konuştu.

TESİSLERİMİZİ KORUMALIYIZ

Çorum’un, tesisleşme anlamında birçok ilden önde olduğunu da dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, tesisleri herkesin koruması ve sahip çıkması gerektiğini ifade ederken, “Gerçekten çok güzel tesislerimiz var. Yapımı süren ve yapılacak olan tesislerin de hizmete açılmasıyla Çorum’un adeta çehresi değişecek. Birçok üst düzey spor faaliyetlerine evsahipliği yapabileceğiz.

Tabi, bunların hayalini kurarken de, tesislerimizi hep birlikte koruyup kollamamız lazım. Temizliğinden bakımına kadar biz zaten yapıyoruz. Ama bu noktada personelimize yardımcı olunmasını istiyoruz. Bu konuda, ‘personelin işi ne, yapsınlar’ gibi serzenişleri doğru bulmuyoruz. Çünkü bu tesisler hepimizin. Temizlik ve koruma anlamında herkesin destek olması lazım” şeklinde konuştu.

42 BİN 750 LİSANSLI SPORCU

Çorum’un, lisanslı sporcu sayısı bakımından birçok ilden önde olduğunu da hatırlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, “Çorum’da, 12 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 750 lisanslı sporcu bulunuyor. Nüfusa göre kıyaslayacak olursak. Birçok ilden iyi durumdayız” dedi.

YURTLARLA İLGİLİ BİR SIKINTI YOK

Öğrenci yurtları ile ilgili de konuşan Eğer, KYK yurtlarına yerleştirme kuralarının belli olduğunu kaydederken, “Yerleştirme ile ilgili sıkıntı yaşamayacağız. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

İl Müdürü Eğer, öğrenim için Çorum’a gelen öğrenciler arasında sporcuların da bulunduğunu ifade ederken, bu sporcuların Çorum ve Türk sporuna kazandırılmaları noktasında kulüp antrenör ve yöneticilerine çağrıda bulundu.

(Hüseyin AŞKIN)