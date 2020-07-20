“Yeni sezon maçlarını seyircili oynatmayı hedefliyoruz”
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Türkiye futbol liglerinin yeni sezonda seyircili oynanabilmesi için çalışmalara başlanıldığı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, tam kapasite ile olmasa bile maçların yüzde 35-40 kapasiteyle seyircili oynanması için çalışmalara başladıklarını söyledi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir’in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “Pandemi sürecinden dolayı seyircili oynama işini yapamadan sezonu tamamlıyoruz. Ana hedefimiz 2020-21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. Yüzde 35, yüzde 40 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli.
Pandemi sürecinin nereye gideceğine göre de belli olacak. Salgın hastalığın şakaya gelir tarafı yok. Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. TFF de bu işe dahildir. Pandemi sürecinden sonra 8 haftalık Süper Lig'de, 6 haftalık 1. Lig'de oynanan maçlar kalbimizdeydi. İki takım da sadece olay çıktı. İnşallah sona erdireceğiz. 2020/21'i düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmaktır. Ağustos ayında, seyircili oynatabilir miyiz ona bakacağız. Sağlık Bakanlığı ve Hükümetiz ile görüşeceğiz. Son kararı biz vereceğiz.”
(Spor Servisi)
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