“Yeni salonun hizmete açılmasıyla uluslararası faaliyetler alabileceğiz”

ÇORUM HABER Spor Servisi Yönetmeni Hüseyin Aşkın ve Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu “Sporun Merkezi” programının canlı yayın konuğu olan Haşim Eğer, Çorum’da spor alanında yapılan faaliyetleri ve tesislerle ilgili son durumu değerlendirirken, Aşkın ve Öztürk’ün sorularını da cevapladı.

SPOR SALONU BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Çorum şehir stadyumunun, Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde sezon başında faaliyete geçtiğini belirten Haşim Eğer, yapımı süren 3 bin seyirci kapasiteli yeni spor salonunun da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiğini ve buranın da yakın zamanda faaliyete geçtiğinde Çorum’un uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

HAVUZDA SONA GELİNDİ

Bakım ve onarım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı yüzme havuzunda son aşamaya geldiğini de belirten Haşim Eğer “En kısa zamanda ilimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle spor müsabakaların iptal edildiğini belirten Haşim Eğer, kısıtlamaların sona ermesinden sonra üst düzey spor müsabakalarının ilimizdeki yeni tesislerde yapılması için çalışma içerisinde olacaklarını ifade etti.

ÇORUM’DA 42 BİN LİSANSLI SPORCU VAR

Çorum’da 106 kulüp bulunduğunu açıklayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer bu küplerde 43 branşta 42 bin lisanlı sporcunun bulunduğunu bildirdi.

Sporun önemine değinen Haşim Eğer ailelere de çağrıda bulundu. Eğer, “Sporla uğraşan çocukların suça karışma oranları çok az. Gençlerin, bedensel ve ruhsal gelişimleri için spor yapmalarını öneriyoruz. Pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi ve spor alanlarının yeniden çocuklarla dolacağı günleri özlemle bekliyoruz” dedi.

(Spor Servisi)