“Yeni proje uygunsuzdur”

Avukat Teoman Şahin tarafından Çorum İdare Mahkemesi’nde açılan ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve tüm Spor Taban birliklerinin taraf olduğu davada oluşturulan bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Bilirkişi Heyeti Şehir Plancısı Zülfiye Molla Hüseyinoğlu ve Fatma Sağlam ile Harita Mühendisi Murat Nas’dan oluştu. Heyetin yaptığı inceleme sonunda yazdığı raporun sonuç bölümünde ‘Çorum Belediyesinin 1/3/2012 tarih ve 41 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/10000 nazım ve uyguma imar planı değişikliğinin imar mevzuatına, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı ve kamu yararı taşımadığı kanaatimizi yüce mahkemenizin takdirlerine sunarız’ denildi.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, Atatürk Spor Salonu, 1 ve 2 nolu sentetik çim sahaların bulunduğu alana karşılık olarak Çorum Belediyesi yeni stadyum ve spor salonu ile amatörler için yapacağı sahalar karşılığında mevcut yerin Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi olarak düzenlenmesine karar verilmişti. Bu kararın ardından Avukat Teoman Şahin tarafından açılan davada bilirkişi raporu projenin uygun olmadığı yönündeki görüşünü mahkemeye sundu. Önümüzdeki günlerde yapılacak mahkeme sürecinin sonucu projenin kaderini belirleyecek.

(Spor Servisi)