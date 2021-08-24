Yeni dönem başlıyor
Aykan Atik’le yollarını ayran Çorum FK, yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım nezaretindeki ilk idmanını 2 günlük iznin ardından bugün saat 17.00’de yapacak.
Aykan Atik’le yollarını ayran Çorum FK, yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım nezaretindeki ilk idmanını 2 günlük iznin ardından bugün saat 17.00’de yapacak.
Bolu kampını tamamlayan Çorum FK’da futbolculara verilen 2 günlük izin bugün sona eriyor. Kırmızı-siyahlılar saat 17.00’de, tesislerde yapacakları antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecekler.
Bolu kampının son gününde teknik direktör Aykan Atik’le yollarını ayıran Çorum FK’da, yeni teknik direktör Ahmet Yıldırım bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacak. Yola Ahmet Yıldırım’la devam edecek olan Çorum FK, lig öncesindeki son hazırlık maçını 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Tokat’ın 3.Lig ekibi Erbaaspor’la oynayacak.
Çorum FK, Erbaaspor maçından sonra Diyarbekirspor’la 5 Eylül’de sahasında oynayacağı ligin ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacak.
(Hüseyin AŞKIN)