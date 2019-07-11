Yeni Çorumspor’un rakipleri belli oldu

TFF 2.Lig’de 2019-2020 Sezonunun grupları dün İstanbul’da yapılan kura çekiminde belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine; TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. Yeni Çorumspor’u temsilen halkla ilişkiler sorumlusu Mustafa Ercan kura çekimine katıldı.Konuşmaların ardından grupların kura çekimine geçildi. 2 grupta 36 takımın mücadele edeceği 2.Lig’de 2019-2020 sezonun Yeni Çorumspor, Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bakspor, Gümüşhanespor, Hacettepespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu ve Zonguldak Kömürspor’la birlikte Beyaz Grup’ta yer aldı.Kırmızı Grupta ise, Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bayburt İl Özel İdare, Birevim Elazığspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor 1966, Kırşehir Belediyespor, Niğde Anadolu FK, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Utaş Uşakspor ve Van Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek. (Hüseyin AŞKIN)