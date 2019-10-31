Yeni Çorumspor’un maçları canlı yayınlanacak

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, “Kıymetli Çorumspor ailesi; Sizlerden gelen yoğun talep üzerine, takımımızın maçlarını gerek şehir dışında, gerekse yurtdışında yaşayan tüm Çorumlu ve Çorumsporluların izleyebilmesi adına burada.tv ile sözleşme imzalanmıştır.

İnternet üzerinden yayıp yapan burada.tv maçlarımızı HD kalitesinde yayınlayacaktır. Çorumspor’un maçlarını izlemek isteyen tüm taraftarlarımız maçları burada.tv’den 10 lira karşılığında satın alarak izleyebilirler. Gerekli teknik bilgilendirme kulübümüz resmi hesaplarından yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yeni Çorumspor’un Pazar günü sahasında Afjet Afyonspor’la oynayacağı maç burada.tv’nin yayın akışındaki yerini aldı.