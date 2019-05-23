Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84320
ALTIN
251.821
DOLAR
6.1326
STERLİN
7.7440
EURO
6.8272

Yeni Çorumspor’un ilk rakibi Kadıköy

Sinop’ta bugün başlayacak olan U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliği’nde mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’un rakipleri belli oldu.

Yeni Çorumspor’un ilk rakibi Kadıköy

Sinop’ta bugün başlayacak olan U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliği’nde mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’un rakipleri belli oldu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:27
Yeni Çorumspor’un ilk rakibi Kadıköy

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliği heyecanı bugün Sinop’ta başlıyor. Çorum’da düzenlenen U14 Futbol Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayan Yeni Çorumspor B grubunda Samsun Kadıköy ve Yeni Orduspor takımları ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Bugün saat 17:00’de Sinop 80.Yıl Stadı’nda ilk maçını Samsun Kadıköy ile oynayacak olan Yeni Çorumspor, ikinci maçında ise yarın Yeni Orduspor ile karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Spor salonlarında sona gelindi
Spor salonlarında sona gelindi
Mustafa Kemal kötü başladı: 3-2
Mustafa Kemal kötü başladı: 3-2
16 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor
16 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim