Yeni Çorumspor’un ilk rakibi Kadıköy

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliği heyecanı bugün Sinop’ta başlıyor. Çorum’da düzenlenen U14 Futbol Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayan Yeni Çorumspor B grubunda Samsun Kadıköy ve Yeni Orduspor takımları ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Bugün saat 17:00’de Sinop 80.Yıl Stadı’nda ilk maçını Samsun Kadıköy ile oynayacak olan Yeni Çorumspor, ikinci maçında ise yarın Yeni Orduspor ile karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)