“Yeni Çorumspor’u daha üst liglerde görecemize inanıyoruz”

Tesislerdeki kulüp merkezinde gerçekleşen ziyarette ÇASKF yönetimini Başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ercan ağırladı.

Ç.ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Yeni Çorumspor’un 2.Lig’e yükselmesiyle Çorumluların şampiyonluk hasretinin dindiğini kaydederken, daha büyük başarılar kazanılacağına inandıklarını ifade etti. Kurtaran, “Yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğun yaşanmasında emeği geçen başta Kulüp Başkanı Sayın Fatih Özcan Bey olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

Bizler bu başarılar devamının geleceğine yürekten inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte takımımızı çok daha iyi noktalarda göreceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan ise ÇASKF yönetimine teşekkür etti.