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Yeni Çorumspor’dan Ankara’ya çıkarma

Yeni Çorumspor yönetimi Ankara’ya giderek milletvekilleriyle görüşmeler yaptı.

Yeni Çorumspor’dan Ankara’ya çıkarma

Yeni Çorumspor yönetimi Ankara’ya giderek milletvekilleriyle görüşmeler yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:13
Yeni Çorumspor’dan Ankara’ya çıkarma

Yeni Çorumspor Kulüp Başkanı Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Erol’dan oluşan heyet ilk olarak AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret etti. Heyet daha sonra Ak Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse’yi ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan Çorum milletvekilleri yaşanan şampiyonluktan duydukları mutluluğu ifade ederek, bundan sonraki süreçte de aynı başarıların elde edilebilmesi adına destek olacaklarını ifade ettiler. Kulüp Başkanı Fatih Özcan ise, yaptıkları ziyaretlerde kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Özcan ziyaretler sonrası Ceylan, Kaya, Kavuncu ve Köse’ye üzerlerinde isimleri yazılı ve 19 numaralı takım forması hediye etti.

(Rıfat KARA)

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