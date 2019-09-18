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Yeni Çorumspor’da Fatih Şerifoğlu şoku

Yeni Çorumspor’un Gümüşhanespor’la oynadığı maçta sakatlanan Fatih Şerifoğlu’nun Kayseri’de yapılan kontrollerinden sonra 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yeni Çorumspor’da Fatih Şerifoğlu şoku

Yeni Çorumspor’un Gümüşhanespor’la oynadığı maçta sakatlanan Fatih Şerifoğlu’nun Kayseri’de yapılan kontrollerinden sonra 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 01:19
Yeni Çorumspor’da Fatih Şerifoğlu şoku

1922 Konyaspor ve İnegölspor galibiyetlerinden sonra sahasında Gümüşhanespor’a tek golle boyun eğen Yeni Çorumspor’da Fatih Şerifoğlu şoku yaşanıyor. Golcü futbolcunun bir süre takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Taraftarların dört gözle hazır olmasını beklediği Fatih Şerifoğlu Gümüşhanespor maçının 58.dakikasında Muhammed Rıdvan Özdemir’in yerine oyuna girerken, bir pozisyonda sağ dizinde esneme meydana geldiği kaydedildi.

Golcü futbolcu dün Kayseri’ye giderek ünlü spor hekimi Prof.Dr. Sinan Karaoğlu tarafından muayene edildi. Kontrollerde Fatih Şerifoğlu’nun dizindeki sakatlığının ciddi olduğu ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

(Hüseyin AŞKIN)

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