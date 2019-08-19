Yeni Çorumspor’da durmak yok

Kırmızı-Siyahlılar, Cumartesi ve dünü de çift antrenmanla geçirdiler. Cumartesi günü sabah antrenmanında çabuk kuvvet çalışması yapılırken, antrenmanın yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.
YAĞMUR ENGELİ
Yeni Çorumspor akşam antrenmanında ise taktik çalıştı. Termal Otel’in sahasında saat 16.30’da başlayan antrenmanda Teknik Direktör Bahri Kaya taktik içerikli bir çalışma yaptırdı. Antrenman sırasında başlayan şiddetli yağmur saha zeminini elverişsiz hale getirince çalışma yarıda kaldı.
Yeni Çorumspor dünü de çift antrenmanla geçirdi. Kırmızı-Siyahlılar, Termal Otel’in sahasında sabah 09.30’da ısınma ile başlayan idman 5’e 2 top kapmanın ardından toplu oyunla sona erdi.
Kırmızı-Siyahlılar aynı sahada saat 16.30’da başlayan günün ikinci antrenmanında ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptılar.
Yeni Çorumspor, kamp programı çerçevesinde bugün 2.Lig takımlarından Kırşehir Belediye ile hazırlık maçı oynayacaklar.