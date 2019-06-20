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Yeni Çorumspor’a Ahlatcı sahip çıktı

Üçüncü Lig’de şampiyon olarak İkinci Lig’e yükselen Yeni Çorumspor’a, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı sahip çıktı.

Yeni Çorumspor’a Ahlatcı sahip çıktı

Üçüncü Lig’de şampiyon olarak İkinci Lig’e yükselen Yeni Çorumspor’a, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı sahip çıktı.

20 Haziran 2019 Perşembe 23:11
Yeni Çorumspor’a Ahlatcı sahip çıktı

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, Ahmet Ahlatcı’yı Altın Rafinerisi’ndeki makamında ziyaret etti. Ahlatcı, takımı bir üst kümeye çıkarma başarısını gösteren Fatih Özcan ve ekibinin göreve devam etmelerinden yana olduğunu belirterek, “Büyük Çorum” vizyonu gereğince Yeni Çorumspor’u en geç 2023’e kadar Süper Lig’e çıkarmak gerektiğine inandığını söyledi.

Ahmet Ahlatcı, kulübe sürekli gelir kaynağı sağlama konusundaki düşüncelerini de Başkan Fatih Özcan’a anlattı ve kendi katkısı yanında, kulüp gelirlerine süreklilik kazandıracak projelerin hayata geçirilmesi için de her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

(Hüseyin AŞKIN)

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