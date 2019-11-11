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Yeni Çorumspor şampiyon

U14 Futbol Ligi 8.hafta maçında Alaca Belediye Gençlikspor’u farklı mağlup eden Yeni Çorumspor bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yeni Çorumspor şampiyon

U14 Futbol Ligi 8.hafta maçında Alaca Belediye Gençlikspor’u farklı mağlup eden Yeni Çorumspor bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:11
Yeni Çorumspor şampiyon

10 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U14 Futbol Ligi’nde 8.hafta maçları Pazar günü oynandı. 7 haftalık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Yeni Çorumspor, 8.hafta maçında Alaca Belediye Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. 2 No’lu Sentetik Saha’da saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Yeni Çorumspor sahadan 9-1 galip ayrılarak bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Lig’de oynanan diğer maçlarda ise 1907 Gençlikspor, Gençlerbirliği’ni 1-0, Mimarsinan Gençlikspor, Akkent Gençlikspor’u 5-1, İskilipgücü, H.E.Kültürspor’u 7-0 ve Eti Lisesi Gençlikspor ise Ulukavakspor’u 5-2 yenmeyi başardı.

İKİNCİ TAMAM ÜÇÜNCÜ KİM OLACAK?

8’de 8 yaparak son maçlar öncesi şampiyonluğunu ilan eden Yeni Çorumspor’un ardından gözler ikinci ve üçüncü olacak takımlara çevrildi.

21 puanla ikinci sırada yer alan 1907 Gençlikspor ile üçüncü sıradaki Mimarsinan Gençlikspor arasında 3 puan fark bulunuyor. İkili averajla rakibine üstünlük kurmayı başaran 1907 Gençlikspor, son hafta maçını kaybetse dahi sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. 18 puanlı Mimarsinan Gençlikspor ile 16 puanlı Akkent Gençlikspor arasında ki üçüncülük yarışı ise son hafta maçlarının ardından belli olacak.

(Rıfat KARA)

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